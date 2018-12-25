«В Бейлагане по частям распродают парк, носящий имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, а многолетние деревья парка уничтожают у нас на глазах», - говорится в письме жителей Бейлагана, направленном в редакцию haqqin.az.

По словам авторов письма, распоряжением главы Исполнительной власти Бейлаганского района от 21 мая 2001 года была определена общая площадь Парка культуры и отдыха, затем переименованного в честь общенационального лидера. Согласно акту, площадь парка составляла 4,21 гектара.

Авторы письма пишут, что сейчас площадь парка составляет всего два гектара. По их словам, на Абдуллаева Вахида Джамиль оглу незаконно оформлены 3440 кв. метров территории парка. Помимо этого, 0,24 гектара территории парка, носящего имя общенационального лидера Азербайджана, было передано сыну Вахида Абдуллаева – Асафу.

Авторы письма утверждают, что Вахид Абдуллаев и его сын Асаф, уничтожив многолетние деревья на территории парка, построили там объект.

Жители Бейлагана, обратившиеся в редакцию haqqin.az, пишут, что их жалобы на незаконное присвоение территории парка, носящего имя Гейдара Алиева, не рассматриваются, на их многочисленные письма и обращения никто не отвечает. По этой причине они и обратились в редакцию haqqin.az.