Новое разрушительное землетрясение в Индонезии
На северном побережье индонезийского острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,9. Природное явление зафиксировали 28 декабря в 390 километрах от города Соронг, утверждают в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение оценивается как «разрушительное».
Напомним, в результате предыдущего землетрясения, которое произошло 22 декабря, в Индонезии обрушился кратер вулкана Кракатау. Это привело к цунами, жертвами которого стали более 400 человек.