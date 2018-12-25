Новое разрушительное землетрясение в Индонезии

На северном побережье индонезийского острова Новая Гвинея произошло землетрясение магнитудой 5,9. Природное явление зафиксировали 28 декабря в 390 километрах от города Соронг, утверждают в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН. 

Землетрясение оценивается как «разрушительное».

Напомним, в результате предыдущего землетрясения, которое произошло 22 декабря, в Индонезии обрушился кратер вулкана Кракатау. Это привело к цунами, жертвами которого стали более 400 человек.

959 просмотров