В новый год с новым продуктом: Expressbank представляет новый депозит Damla!

В преддверии нового года Expressbank запускает новый инновационный продукт для своих клиентов. С новым банковским депозитом Damla вы сможете тратить и копить одновременно.

Многие из нас при оплате покупок откладывают полученную сдачу в копилку. С депозитом Damla вы сможете также получить и проценты на отложенные деньги. На выбор предоставляются два типа депозита - Damla 1 и Damla 5. При каждой безналичной транзакции определенная часть с вашей оплаты переходит на ваш сберегательный счет. Например, если сумма платежа составляет 3,5 маната, а выбран вид депозита Damla1, со счета удерживается 4 маната: 3,5 маната – в счет оплаты, а 0,5 маната – сумма, начисляемая на депозит. Если же выбран вид депозита Damla 5, со счета в аналогичной ситуации удерживается 5 манатов: 3,5 маната – в счет оплаты, 1,5 маната – на депозитный счет.

Кроме того, CashBack, который вы получили при безналичных платежах, также будет переведен на ваш депозит Damla.

В результате, по истечении 12 месяцев к сумме, накопленной на вашем счету, добавляется 12% годовых при выборе типа депозита Damla 1 и 10% годовых - при выборе типа депозита Damla 5.

Воспользоваться данным видом услуги могут обладатели любой манатной карты Expressbank. Подключиться к данной услуге можно, обратившись в любой филиал банка.

Expressbank, предоставляющий широкий спектр услуг клиентам и имеющий сеть из 15 филиалов по всей стране, является одним из ведущих банков страны.

Подробнее об услугах банка можно узнать на сайте www.expressbank.az, а также на страницах в социальных сетях:

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