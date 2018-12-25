Пашинян с Путиным не договорились

Ключевой вопрос состоявшихся накануне в Кремле переговоров президента России Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна – скидки на российский газ – остался без ответа: стороны так и не пришли к общему решению, к такому выводу можно прийти после заявления Н.Пашиняна на его странице в Facebook.

В то же время, комментируя состоявшиеся переговоры, Пашинян заявил, что оптимистично настроен в вопросе цены на поставляемый в Армению российский газ. Соответствующее заявление он сделал, выйдя в прямой эфир на своей странице в соцсети.

«По газу решения нет, но обсуждения продолжатся. Конечно, на встрече было отмечено, что для обеих сторон – это чувствительная тема», - сказал он.

«Надеюсь, для нас также будут желательные результаты, или, как минимум, не будет нежелательных последствий», - отметил Пашинян по итогам переговоров.

В заключение и.о. премьера Армении обратил внимание на то, что сторонам не удалось затронуть «весь спектр вопросов двусторонней повестки».

В настоящее время Армения получает от России газ на границе по $150 за тысячу кубометров, но потребители получают газ по цене вдвое выше.