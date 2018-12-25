Школьникам Шамахи впервые представлен проект «Час кода» (Hour of Code). Проект организован при поддержке Фонда Гейдара Алиева, совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и компании Microsoft Azerbaijan, по инициативе Исполнительной власти Шемахинского района.

В рамках мероприятия состоялась встреча со школьниками и впервые вовлеченными в проект преподавателями математики и информатики. Они были подробно проинформированы о значении проведения подобных мероприятий, которые предоставляют шанс взглянуть на работу в быстроразвивающейся отрасли технологий и ознакомиться с самыми захватывающими технологическими инновациями. Также были проведены тренинги инновационной направленности и уроки кодирования.

Основная цель проекта – рассказать школьникам о том, каким интересным, легким и доступным может быть программирование.

Выступивший на мероприятии заведующий отделом инновационного развития информационного общества и электронного управления Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов отметил, что в Азербайджане применяются самые передовые технологии в области ИКТ.

Он также подчеркнул, что Министерство транспорта, связи и высоких технологий предпринимает серьезные шаги для инновативного развития нашей страны. Создаются технопарки, центры бизнес-инкубации, с каждым годом расширяется стартап-движение.

Гендиректор компании Microsoft Azerbaijan Сархан Гашимов, в свою очередь, отметил, что в настоящее время большинство детей планируют создать карьеру в сфере информационных технологий. Сегодня азербайджанская отрасль информационных технологий, которая развивается колоссальными темпами, сталкивается с недостатком кадров. Инициатива «Час кода» направлена именно на повышение интереса молодежи к информационным технологиям.

«Час кода» – это эффективный способ привлечь внимание учащихся к одной из самых перспективных сфер экономики – информационным технологиям и организована публичной некоммерческой организацией Code.org. Инициатива «Час кода» – это глобальное движение, которое охватывает сотню миллионов студентов и учеников в более чем 180 странах мира.