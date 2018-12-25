Накануне в Баку в поселке Кешля в результате разборки криминальных элементов произошел вооруженный инцидент, сообщает Report.

Согласно информации, неизвестный преступник открыл огонь по автомобилю Hyundai Elantra, принадлежащему компании Avro renta car, в котором находились ранее судимый 27-летний житель Баку Турал Бабаев и 31-летний Асиф Багиров. От полученных ранений Турал Бабаев скончался на месте, а раненый Асиф Багиров был доставлен в Городскую клиническую больницу №3.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступника.