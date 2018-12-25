В Нижнем Новгороде (РФ) пассажирский автобус въехал в остановку, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина", - сказал собеседник агентства. Все они были на остановке.

По словам представителя экстренных служб, в автобусе находились около 20 человек. Среди них пострадавших нет.

В МЧС РФ подтвердили факт ДТП. "Маршрутное такси протаранило остановку. На месте происшествия работают сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.