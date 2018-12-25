Россия экстрадировала в Азербайджан разыскиваемого преступника
Сотрудниками правоохранительных органов задержан находившийся в розыске по двум статьям Уголовного кодекса АР гражданин Азербайджана, сообщает региональный корреспондент haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского отдела полиции, находившийся в розыске по статьям 144 (похищение человека) и 221 (хулиганство) УК Азербайджана Али Гусейнли был задержан на территории России.
А.Гусейнли экстрадирован в Азербайджан.