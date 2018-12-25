Путин отправил Кочаряну письмо в тюрьму
Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с Новым Годом и Рождеством, сообщает пресс-служба офиса второго президента Армении, пишет «Лента.ру».
«Поздравляя Кочаряна с наступающими праздниками, Путин пожелал ему доброго здоровья, стойкости и крепости духа», - говорится в сообщении.
Напомним, что экс-президент Армении Роберт Кочарян был повторно арестован 7 декабря и сейчас находится под стражей.
По версии обвинения, Кочарян в феврале 2008 года издал секретный приказ о применении сил армии во внутренних событиях страны и тем самым сверг конституционный строй страны.