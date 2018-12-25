Пакистан признал организацию Гюлена террористической

Верховный суд Пакистана постановил признать организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO террористической, сообщает Anadolu.

Согласно информации, решение суда и распоряжение внести соответствующие изменения в контртеррористическую доктрину направлены в МВД. В соответствии с вердиктом, все школы, относящиеся к движению Гюлена в Пакистане, будут переданы в ведение турецкого государственного Фонда Маариф, который от имени Анкары реализует образовательные программы за пределами Турции.

Напомним, что Турция обвиняет проживающего в штате Пенсильвания Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним организацию FETO в попытке госпереворота в июле 2016 года.