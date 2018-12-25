Путин и Пашинян не стали обсуждать Карабах

Президент РФ Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время встречи накануне в Москве не обсуждали урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом и.о. армянского премьера рассказал в видеообращении, опубликованном в Facebook, пишет издание Rusarminfo.

Согласно информации, основными темами обсуждения стали цена на российский газ для Армении и последние события в ОДКБ.

Как отметил Пашинян, по теме газа окончательного решения нет, добавив, что "это очень чувствительная тема в двусторонних отношениях».

Что касается обсуждения с президентом РФ ситуации внутри ОДКБ, то и.о. премьера Армении сказал, что «...было короткое обсуждение, и наша позиция заключалась в том, чтобы в уставе организации произошли изменения, которые будут регулировать подобные ситуации...»