По поручению президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается деятельность в сфере повышения боевой готовности личного состава азербайджанской армии. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового Учебно-тренировочного центра специалистов по беспилотным летательным аппаратам, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Министру обороны было доложено, что основной целью центра является подготовка высокопрофессиональных кадров по различным видам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), имеющихся на вооружении азербайджанской армии. Было отмечено, что самое современное оборудование и тренажеры, установленные в учебном центре, а также проведение теоретических и практических занятий позволяют организовать учебный процесс на высоком уровне, обеспечить функциональность системы БПЛА в различных оперативных, тактических и метеорологических условиях и совершенствовать навыки экипажей БПЛА по своевременному и точному выполнению боевых задач. Было сообщено, что центр также обеспечивает проведение научно-технических работ, изучение передового опыта в этой сфере и проведение испытаний новых систем БПЛА.

Руководство министерства ознакомилось с комнатами для инженеров, операторов-пилотов, анализа полетов, симуляторных тренажеров, а также другими служебными и административными помещениями.

В ходе осмотра хранящихся в ангаре центра БПЛА местного производства, имеющих различные назначения, а также установленной на территории многофункциональной станции, министру обороны было доложено об их тактико-технических характеристиках и возможностях применения.

Затем министр обороны поставил соответствующие задачи перед командованием в связи с расширением материально-технической и учебной баз центра.