Синоптики о погоде на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове в субботу временами ожидаются осадки, днем переменная облачность. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
В Баку и на Апшероне температура воздуха ночью составит 3-5, днем 6-8 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 80-90%, днем 60-65%.
В районах Азербайджана местами дожди, в горных территориях ожидается снег, днем преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 0-4, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 3-5 градусов тепла.