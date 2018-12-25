Комиссар Евросоюза по вопросам бюджета и человеческих ресурсов, немец Гюнтер Эттингер, отвечая на вопрос о грядущем выходе Великобритании из ЕС, упомянул и Азербайджан, сообщает haqqin.az со ссылкой на Berliner Morgenpost.

Немецкие журналисты спросили у Эттингера: «Предстоящие в мае выборы в Европарламент омрачены Brexit. Какие последствия будет иметь возможный выход Великобритании из ЕС без достигнутых соглашений?».

На что Эттингер ответил: «В таком случае после 29 марта (выход британцев из Евросоюза должен состояться в конце марта – haqqin.az) Великобритания станет «третьей страной», как Марокко или Азербайджан. Мы хотим договориться, чтобы избежать этого».

Термин «третьи страны» (не путать со «странами третьего мира») используется в отношении государств, которые не являются членами Евросоюза, но с которыми ведется активное сотрудничество, в том числе в вопросах демократии и интеграции без необходимости вступать в полноправные члены ЕС. Когда речь заходит о «третьих странах», чаще всего называются Норвегия, Швейцария и Исландия. В этой связи упоминание Эттингером Азербайджана можно считать весьма позитивным.

Тем временем, так называемый «жесткий» (без какого-либо соглашения) выход Великобритании из ЕС более чем вероятен, и Европа уже готова к этому. По словам еврокомиссара, если британцы не выполнят свои финансовые обязательства, то в 2019 году Германии придется выплатить вместо них несколько сотен миллионов евро.

«Не исключено, что в январе британский парламент проголосует за заключение договора о «разводе». Может ли Великобритания остаться? Вероятность этого в последние несколько месяцев немного увеличилась. Тем не менее, я предполагаю, что британцы покинут ЕС в конце марта».