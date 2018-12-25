Академик Фазиль Курбанов: «Эту организацию создали Алиев и Путин»
Наш корреспондент обратился к академику Фазилю Курбанову с просьбой прокомментировать следующие слова, напечатанные в статье в газете «Ени Мусават» во славу И.Рагимли: «Не всем в Азербайджане пришлась по душе и инициатива Рагимова о создании Российского конгресса азербайджанцев, который, по его мысли, должен прийти на смену Федеральной национальной культурной автономии ФНКА «АзерРос» в качестве структуры развития межнациональных связей с Россией».
Академик Ф.Курбанов заявил в интервью haqqin.az: «Это не соответствует действительности. Всероссийский азербайджанский конгресс был создан в 2001 году по инициативе национального лидера азербайджанского народа Г.Алиева и Президента РФ В.Путина. Президент Азербайджана Г.А. Алиев поручил моему брату Айдыну Курбанову оказать содействие в организационных процессах. На начальном этапе он и осуществлял решение финансовых вопросов. И.Рагимли за это время не оказал ни материальное, ни моральное содействие диаспорским организациям России. Более того, его ни чем не подтвержденные амбиции, сыграли негативную роль в создании новой организации».