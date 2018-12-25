Кремль назвал сроки личной встречи Путина и Эрдогана

Встреча президентов Турции и РФ - Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина - возможна в первой половине 2019 года, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Она возможна в следующем году, в первой половине", - сказал Песков, добавив, что глава российского государства не планирует встретиться с делегацией правительства Турции, которая приедет в Москву 29 декабря для переговоров со своими коллегами.

"Нет", - ответил он на вопрос, примет ли Путин министров иностранных дел и обороны Турции, которые прибудут в Москву для переговоров в формате "два плюс два". "Там будут помощники президентов участвовать", - добавил Песков, упомянув среди участников с российской стороны помощника президента РФ по международным вопросам Юрия Ушакова.