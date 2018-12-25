Эльчин Гулиев со своими солдатами на границе с Арменией Фото
Начальник Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил пограничные боевые пункты пограничного отряда «Газах», который осуществляет служебно-боевую деятельность на границе с Арменией, и встретился с военнослужащими.
Военнослужащие-пограничники отрапортовали о том, что они всегда готовы пресечь любую провокацию врага и продемонстрировали высокий боевой дух.
Начальник Госпогранслужбы ознакомился с оперативной обстановкой на служебной территории погранотряда «Газах», заслушал рапорты о работе, проделанной для охраны территории и усилении защиты границы.
Были даны указания о выполнении поручений президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на самом высоком уровне, усилении боевой подготовки, организации взаимных связей с местными органами МВД, СГБ и с дислоцированными на территории воинскими частями Минобороны, а также органами Исполнительной власти Газахского, Агстафинского районов и местными гражданами.
Генерал-полковник Эльчин Гулиев, помимо усовершенствования системы обороны в Газахском и Агстафинском районах, проверил создание современной пограничной инфраструктуры, состояние новопостроенных служебных зданий, солдатских казарм на пограничных пунктах и в пограничных комендатурах, ознакомился с условиями, созданными в установленных в пограничных пунктах зданиях модульного типа, с условиями в полевых банях и полевых кухнях, проверил ход работ по прокладке новых путей к пограничным боевым пунктам и прокладке газовых и электрических коммуникаций.
Начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев наградил военнослужащих, отличившихся в организации служебно-боевой деятельности, пообедал вместе с личным составом, поздравил военнослужащих с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, пожелал им успехов в тяжелой, ответственной и почетной пограничной службе.