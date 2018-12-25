Начальник Госпогранслужбы, генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил пограничные боевые пункты пограничного отряда «Газах», который осуществляет служебно-боевую деятельность на границе с Арменией, и встретился с военнослужащими.

Военнослужащие-пограничники отрапортовали о том, что они всегда готовы пресечь любую провокацию врага и продемонстрировали высокий боевой дух.

Начальник Госпогранслужбы ознакомился с оперативной обстановкой на служебной территории погранотряда «Газах», заслушал рапорты о работе, проделанной для охраны территории и усилении защиты границы.

Были даны указания о выполнении поручений президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на самом высоком уровне, усилении боевой подготовки, организации взаимных связей с местными органами МВД, СГБ и с дислоцированными на территории воинскими частями Минобороны, а также органами Исполнительной власти Газахского, Агстафинского районов и местными гражданами.