Запускается экспресс-поезд Баку-Гянджа-Баку

Экспресс по четным дням месяца будет отправляться в 09:00 из Баку, по нечетным дням - из Гянджи, также в 09:00.

Время пребывания в пути - 4 часа 28 минут.

Экспресс будет останавливаться на станциях Баладжары, Евлах и Гёран.

В экспрессе, состоящем из четырех вагонов, 367 сидячих мест – девять мест первого класса, 62 места бизнес-класса и 296 мест стандарт-класса.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн по интернету.