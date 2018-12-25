Песков: Путин и Пашинян договорились ускорить переговоры по газу
Россия и Армения интенсифицируют переговорный процесс по газу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам Пескова, данная тема затрагивалась в рамках состоявшихся накануне переговоров между президентом России Владимиром Путиным и и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
"Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня мы не могли констатировать активных переговоров между нашим "Газпромом" и армянскими коллегами", - сказал представитель Кремля.
Также Песков отметил, что сроки переговоров есть: "Мы в цейтноте".