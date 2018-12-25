AzerGold назвало победителей Программы стипендий

О. Мамедов отметил, что объявленная в рамках политики социальной ответственности компании Программа стипендий преследует цель поддержки развития науки, а также исследования истории АДР и традиций республики.

Выступивший в рамках мероприятия заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Октай Мамедов назвал создание и деятельность Азербайджанской Демократической Республики одной из важных страниц национальной истории.

Член жюри историк Фирдовсия Ахмедова подчеркнула высокое значение объявления со стороны главы государства 2018 года Годом Азербайджанской Демократической Республики. Отметив, что ЗАО AzerGold является одной из немногих компаний, стимулирующих исторические исследования, историк призвала и другие компании последовать этому положительному примеру.

Далее историк Анар Велиев подчеркнул важность проведения в последующие годы исследований, поддерживающих развитие истории.

Отметим, что объявленный в мае текущего года конкурс охватывал малоисследованные направления истории АДР. В результате оценки жюри, состоящего из историков Фирдовсии Ахмедовой и Анара Велиева, а также председателя комитета корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold Садиги Мехтиевой, большинством голосов победителями были названы представленные Азером Нагиевым исследовательские темы «Денежная политика и политика ценных бумаг в АДР», представленные Анаром Алиевым исследовательские темы «Антипропаганда в большевистской прессе промышленных и аграрных вопросов АДР» и Зиядом Амраховым - исследовательские темы «Особенности азербайджанского парламентаризма».