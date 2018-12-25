Эрдоган о вводе войск Асада в Манбидж

Ранее в пятницу генштаб ВС Сирии выпустил заявление, согласно которому сирийская армия вошла в город Манбидж, ранее контролировавшийся курдскими формированиями, и подняла там флаг САР. Ранее силы самообороны сирийских курдов (YPG) обратились к правительству Сирии с призывом установить контроль над районами, которые покинули их отряды, в частности, над Манбиджем. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, возвращение курдских районов Сирии под контроль сирийского правительства — это позитивная тенденция, которая расширяет зону контроля Дамаска.

"Это психологическая операция. Они установили флаг, час назад я говорил с разведкой, пока ничего определенного нет. Завтра утром наша делегация поедет в Москву – главы МИД, разведки, Минобороны. Они там обсудят ситуацию со всех сторон. После этого я с президентом РФ Владимиром Путиным проведу переговоры по телефону, возможен и мой визит в Сочи или в Москву… Мы против разделения Сирии, наша цель – чтобы оттуда ушли террористы. Тогда дел там у нас не останется", - сказал Эрдоган журналистам.

Как ранее заявил замглавы МИД Михаил Богданов, саммит РФ-Турция-Иран по Сирии должен пройти примерно в Россию в первую неделю будущего года, это зависит от рабочего графика президентов.