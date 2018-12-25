"Желтые жилеты" пытались штурмом взять резиденцию Макрона

Около 40 участников движения "желтых жилетов" попытались прорваться к летней резиденции президента Франции - форту Брегансону, однако были остановлены полицией , сообщает сайт радиостанции France Bleu.

Отмечается, что ранее в соцсетях был распространен призыв к новой мобилизации "желтых жилетов" в департаменте Вар (юго-восток Франции), где располагается старинный форт, служащий резиденцией французских лидеров.

"Сегодня мы собираемся взять форт Брегансон", - приводит радиостанция слова представителя движения.

При этом демонстранты заранее точно не знали, будет там в это время Макрон или нет.

При въезде на ведомственную дорогу демонстрантов остановили силы правопорядка. Тогда, разделившись на несколько групп, "желтые жилеты" решили добраться до резиденции пешком через пляжную полосу, но вновь были остановлены жандармами за несколько сотен метров до входа в форт.