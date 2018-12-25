Путин и Совбез РФ одобрили ввод армии Асада в Манбидж

Президент РФ Владимир Путин провел сегодня совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки, а также международные темы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании была дана положительная оценка расширению территории, подконтрольной правительственным силам Сирии, а также подчеркнута роль этого процесса для дальнейшего урегулирования.

Отметим, что сегодня сообщалась о том, что армия Сирии вошла на сирийские территории, в том числе и в Манбидж, занятые курдами. Этот вопрос будет обсуждаться завтра в Москве главами МИД и Минобороны России и Турции.