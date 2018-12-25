Проведены полигонные испытания снарядов, предназначенных для 125-мм танковых пушек, созданных на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

В испытаниях, которые прошли при участии специалистов Миноборонпрома, а также боевой техники и личного состава Минобороны, в целях тестирования баллистических свойств боеприпасов для 125-мм танковых пушек, были проведены стрельбы с использованием имеющихся в арсенале ВС современных танков типа T-90C. В ходе проведенных испытаний были достигнуты положительные результаты.

Обладающие мощной разрушительной силой 125-мм усиленные осколочно-фугасные снаряды используются для залпа из 125-мм танковых пушек, установленных на имеющихся в арсенале ВС танках типа T-72, T-90C. Они способны поражать живую силу противника, уничтожать полевые укрытия, артиллерийские, минометные, ракетные установки и подавлять различные огневые точки противника.

В ходе испытаний боеприпас показал высокие баллистические свойства, также были полностью подтверждены его надежность и безопасность во время использования.