Эрдоган: «Азербайджан может признать FETO террористической организацией»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение Пакистана признать FETO террористической организацией, заявил, что вскоре подобный шаг может сделать и Азербайджан.

«В этом вопросе есть позитивные события и в Азербайджане. И в ближайшее время мы, возможно, сможем поделиться хорошими новостями оттуда», - цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Отметим, что Верховный суд Пакистана постановил сегодня признать организацию Фетхуллаха Гюлена FETO террористической. В соответствии с вердиктом, все школы, относящиеся к движению Гюлена в Пакистане, будут переданы в ведение турецкого государственного фонда «Маариф», который от имени Анкары реализует образовательные программы за пределами Турции.

Напомним, что Турция официально запросила Вашингтон выдать ей исламского проповедника, проживающего в штате Пенсильвания. Также Анкара, пользуясь возможностями двусторонних договоренностей и международным законодательством, продолжает борьбу со связанными с FETO структурами в других странах.

Турция обвиняет Гюлена в подготовке путча 15 июля 2016 года, когда группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота.