Новогодний подарок меломанам от Azercell Создайте праздничное настроение вместе с Azercell!
В преддверии Нового года ООО Azercell Telecom предлагает своим абонентам специальную кампанию. Так, в период с 30.12.2018 по 05.01.2019 компания Azercell представит в качестве новогоднего подарка 7-дневную Премиум-подписку для тех, кто впервые воспользуется услугой ZVUK (приложение для прослушивания музыки онлайн). Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо отправить ключевое слово Hediyye2019 на короткий номер 7707. Услуга Zvuk позволяет абонентам слушать любую музыку и создавать собственные плэй-листы, добавляя новые музыкальные треки. Чтобы подключиться к услуге, необходимо скачать мобильное приложение из Google Play или AppStore, добавить номер мобильного телефона для регистрации, а затем ввести уникальный код, полученный по SMS в соответствующее окно приложения.
Абоненты могут получить подробную информацию об услугах, тарифах и кампаниях, предоставляемых ООО Azercell Telecom на официальном сайте компании (www.azercell.com), а также обратившись в службу Обслуживания Клиентов (офисы Обслуживания Клиентов, Телефонный Центр, функционирующий 7/24 по телефонам (012) 4904949/2002 для абонентов SimSim, (012) 4905252/6565 для абонентов фактурной линии, по э-почте: [email protected]; [email protected], а также онлайн-обслуживание клиентов) .
Спешите воспользоваться новогодним подарком от Azercell!