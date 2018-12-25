В Шамахе впервые прошла конференция DigiGirlz

В Шамахе при поддержке Фонда Гейдара Алиева, совместной организации Министерства транспорта, связи и высоких технологий и компании Microsoft Azerbaijan, по инициативе Исполнительной власти Шамахинского района впервые состоялась конференция DigiGirlz, посвященная роли девушек в области информационных технологий.

На мероприятии, которое проводится в Азербайджане уже пятый год подряд, школьницы были подробно проинформированы о значении проведения подобных конференций, которые дают девушкам шанс взглянуть на работу в быстроразвивающейся отрасли технологий и ознакомиться с самыми захватывающими технологическими инновациями.

Программа DigiGirlz, осуществляемая компанией Microsoft Azerbaijan, призвана подготовить работников будущего, готовых к вызовам и проблемам глобальной экономики.

Заведующий отделом инновационного развития информационного общества и электронного управления Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов рассказал о важности своевременного обеспечения цифрового гендерного равенства для инновационного развития Азербайджана. «Министерство транспорта, связи и высоких технологий постоянно оказывает поддержку расширению деятельности женщин в сфере ИКТ. Тремя успешными стартап-проектами, представленными в рамках стартап-туров «От идеи к бизнесу», которые прошли в этом году в Баку и регионах, руководили женщины», – отметил заведующий отделом.