Ильхам Алиев выделил деньги на благоустройство Бинагадинского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по благоустройству и созиданию в Бинагадинском районе Баку, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения мероприятий по благоустройству и созиданию в Бинагадинском районе Баку, в том числе проведения работ по реконструкции в парке имени Айны Султановой, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2018 год резервного фонда Президента Исполнительной власти Бинагадинского района будут выделены 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.