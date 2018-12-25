Иран вывел военных советников из Ирака

Из-за поражения террористической группировки ИГ, Иран вывел всех своих военных советников из Ирака. Об этом в заявлении журналистам сказал посол Ирана в Багдаде Иредж Месджиди.

По его словам, опасность террора в Ираке устранена, и после победы в борьбе против ИГ Иран вывел всех своих военных советников из Ирака: "Все иранские военные советники в Ираке вернулись на родину".

Посол выступил с критикой в адрес США, так как Соединенные Штаты оставили своих военнослужащих в регионе.