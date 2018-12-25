The New York Times: Импичмент Трампа неизбежен

В 2019 году, если президент США Дональд Трамп не подаст в отставку, давление общественности на демократических лидеров в отношении начала его импичмента будет только возрастать, и теперь он представляется неизбежным, пишет для издания The New York Times Элизабет Дрю, автор статей о Уотергейте.

Вне зависимости от того, есть на данный момент доказательства для начала процесса импичмента против Трампа или нет, общественность узнает о тех из них, что собрал ведущий «российское дело» специальный прокурор США Роберт Мюллер, даже если его расследование будет приостановлено, пишет Дрю.