Согласно информации, на рэпера напали несколько человек. Охранники здания, рядом с которым произошел конфликт, попытались остановить их.

В центре Москвы неизвестные злоумышленники избили хип-хоп-исполнителя армяно-азербайджанского происхождения Давида Нуриева, более известного под сценическим псевдонимом Птаха, сообщает РЕН ТВ.

Птаха попытался скрыться от обидчиков. Во время погони в его сторону производились выстрелы.

«В центре Москвы на Птаху напали три человека с битами. Ударили его. С Давидом все в порядке, все хорошо. Никакой медицинской помощи не понадобилось. Давид сам справляется», — сказала PR-менеджер исполнителя Марина Евстифеева.

Она отметила, что злоумышленники скрылись с места происшествия. Сам исполнитель не намерен обращаться в полицию после случившегося.