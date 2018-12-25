Суд не освободил Кочаряна на Новый год

Апелляционный суд Армении отложил заседание по вопросу освобождения под залог бывшего президента Роберта Кочаряна, который находится под арестом по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году . Об этом сказал журналистам адвокат Кочаряна Арам Орбелян, пишет Спутник Армения.

"Наши следственные органы посчитали, что они очень заняты и не могут работать после рабочего дня. По их требованию слушания по делу об освобождении Кочаряна под залог суд отложил до 9 января", - заявил Орбелян.

По его мнению, следователь преднамеренно затянул рассмотрение вопроса. Сначала представил ходатайство о самоотводе судьи, и пока рассматривалось это ходатайство, время шло. Он добавил, что это классический способ злоупотребления правом.

26 декабря адвокаты экс-президента Армении представили в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении него и освобождении под залог.