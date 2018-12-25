Эрдоган и Макрон — «чемпионы» по количеству звонков Путину

Журналисты посчитали количество телефонных разговоров, которые провел в 2018 году российский лидер Владимир Путин. Выяснилось, что лидерами по количеству звонков стали президенты Турции и Франции - Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон, пишут российские СМИ.

Согласно информации, они разговаривали с Путиным 19 и 13 раз соответственно. Третье место занял президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который говорил с Путиным 11 раз, четвертое - премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, говоривший с главой Кремля 10 раз.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила с российским коллегой восемь раз, премьер Армении - шесть раз. Президент Беларуси поговорил с Путиным пять раз, президенты Азербайджана, Туркмении и Узбекистана - по три раза.

Меньше всего с Путиным говорили президенты Украины, США, Финляндии, Египта и Ирана - по два раза. Столько же российский лидер разговаривал с королем Саудовской Аравии, монархом Иордании и премьером Индии.