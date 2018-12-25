Накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника Фонд Гейдара Алиева организовал традиционное праздничное веселье для детей, сообщает АзерТАдж.

В ежегодно проводимом по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой праздничном веселье приняли участие воспитанники детских домов, учащиеся школ-интернатов, дети и подростки, нуждающиеся в особой заботе, а также дети из семей шехидов.

В праздничном веселье для детей приняли участие первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.