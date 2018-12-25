Банки Азербайджана переходят на усиленный режим

По рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана в праздничные дни филиалы и отделения банков будут работать в усиленном режиме, говорится в сообщении Палаты.

Согласно информации, с 29 декабря по 2 января с целью обеспечения удобства граждан страны и туристов, которые посетят Азербайджан в праздничные дни, в получении услуг по обмену валюты в общей сложности свои услуги будут предоставлять 118 филиалов и отделений 23 банков (12 пунктов продажи девяти банков будут работать круглосуточно).

В праздничные дни будет действовать созданная Палатой специальная мониторинговая группа по контролю за деятельностью банков.