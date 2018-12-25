Пентагон: Армия Асада не входила в Манбидж

Министерство обороны США и возглавляемая США коалиция против ИГИЛ опровергли информацию о входе правительственных сил Сирии в район Манбиджа, сообщает Anadolu.

«Несмотря на беспочвенные утверждения об изменении расстановки военных сил в сирийском районе Манбидж, коалиция не обнаружила каких-либо признаков правоты этих предположений. Призываем все стороны проявлять уважение к целостности Манбиджа и безопасности его населения», - говорится в сообщении коалиции.

Кроме того, представитель Пентагона, пожелавший остаться неназванным, в ответ на запрос турецкого агентства также заявил, что информация о входе сил Асада в район Манбиджа не соответствует действительности.