Грузия может признать украинскую автокефалию

Грузинская церковь признает украинскую автокефалию и официально оформит признание в январе, когда свою позицию выразит вселенский патриарх Варфоломей. Об этом стало известно после синода грузинских иерархов, пишет российское издание «Взгляд».

«Церковь Грузии поддерживает» - именно так, по информации газеты, высказался о позиции по украинской автокефалии митрополит Цилканский и Душетский Зосимэ. Аналогичную позицию высказал и другой авторитетный священник – митрополит Чкондидельский Петрэ.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл направлял патриарху Грузии Илии Второму «несколько писем, чтобы не допустить поддержки грузинским духовенством автокефалии украинской церкви». Но до сих пор Грузинская православная церковь воздерживалась от выступлений по поводу спора РПЦ с Константинопольским патриархатом.