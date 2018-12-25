21:15

Канун праздников для торговцев именно те дни, которые год кормят. А уж новогодних особенно: граждане стараются накрыть стол побогаче, плотно уставив тарелками и судками с яствами, и потому закупают продукты, на которые обычно не тратятся. Ну как же, ведь есть и такая примета: чем обильнее новогодний стол, тем благополучнее будет год. И ничего предосудительного во всех этих добрых суевериях нет. Однако некоторые торговцы рассматривают их иначе и в предпраздничный период стараются, что называется, под шумок подсунуть своим покупателям просроченные, некачественные продукты. А что, все спешат, так что вполне возможно, не заметят, да и не станут читать всякие там ярлыки со сроками.

Уже несколько читателей и даже сотрудников haqqin.az жаловались, что купили просроченную колбасу, заплесневелый сыр, причем отнюдь не камамбер, порыжевшие от старости конфеты. А чтобы покупатели не возмущались, в некоторых маркетах пошли на такую хитрость: продают продукты, срок употребления которых закончился месяц и больше назад, по цене вполовину меньшей, чем их реальная стоимость. К примеру, батон черкизовского сервелата можно купить всего за 6 манатов, несмотря на то, что его килограмм в наших краях всегда стоил не меньше 25 манатов, а в батоне не меньше 600 граммов. То же и с коробками дорогущих швейцарских конфет – цена на некоторые вдруг опустилась с 30 до 20 и ниже. Обрадовавшись такой удаче, не сразу ведь разберешь, что вам впарили просроченный товар, тем более что предлагают его под видом новогодних акций. Еще хуже обстоят дела с кулинариями при супермаркетах. Если на салаты, пирожки и жаркое в них и в обычное время пускают заветрившееся мясо, просроченные упаковки кур и такое же масло, то в праздничные дни все это лучше вообще не покупать – зачастую для их приготовления используются некондиционные продукты. Такой «утилизацией» маркеты минимизируют свои потери из-за просрочки.