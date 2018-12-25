В результате подрыва автобуса с туристами в Египте погибли двое граждан Вьетнама, еще 12 человек получили ранения. Причиной взрыва стала детонация установленной на обочине дороги мины, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные МВД Египта.

По предварительным данным, в автобусе находились минимум 14 вьетнамских туристов. Водитель транспортного средства и гид также пострадали.

Комплекс пирамид в Гизе, являющийся национальным достоянием Египта, привлекает множество туристов. Прибывшие на место ЧП службы безопасности оперативно провели эвакуацию. Пострадавшие направлены в больницы.

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В районе пирамид Гизы в Каире подорван туристический автобус подорван, сообщает телеканал Sky News Arabia.

По словам свидетелей произошедшего, есть погибшие и пострадавшие.

Официальных заявлений властей Египта по поводу произошедшего пока не поступало.