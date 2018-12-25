В России экс-министра и депутата обвинили в педофилии

В Астраханской области (РФ) двое чиновников обвиняются в изнасиловании несовершеннолетних и съемках детской порнографии. Местный экс-министр и его знакомый депутат платили детям деньги за участие в оргиях, пишет издание Ura.ru.

Следственный комитет завершил расследование в отношении астраханских политиков, которые два года насиловали детей в возрасте от 8 до 17 лет. Также экс-министр и депутат за деньги вовлекали несовершеннолетних в оргии, а происходящее снимали на видео. Жертв помогала искать 20-летняя знакомая, которая привела к подозреваемым двоих своих племянников.

На данный момент СК удалось доказать 78 эпизодов уголовного дела. Преступления были совершены чиновниками с 2016 по 2018 год, пишет «Газета.ру».

«53-летний обвиняемый приводил в съемную квартиру детей, с которыми совершал развратные действия и половые сношения», — рассказали силовики. Следователи уточнили, что в ближайшее время дело астраханских чиновников будет направлено в суд.

В квартире одного из подозреваемых полицейские нашли около полутора тысяч фото- и видеоматериалов порнографического характера с участием детей, уточнило издание VSE42.RU.