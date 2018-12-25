Назарбаев опроверг слухи о досрочных выборах президента
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, срок действия мандата которого истекает в 2020 году, опроверг слухи о том, что в республике ведется подготовка к досрочным выборам главы государства, передает РИА Новости.
«Выборы президента в декабре 2020 года. Два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет дело, тогда и поговорим», - заявил Назарбаев в интервью журналистам, фрагмент которого транслировал телеканал «Хабар».
Версию о досрочных выборах выдвинули политологи. Подготовку к ним они увидели в ряде инициатив властей, таких как повышение зарплат, снижение коммунальных тарифов и других.
Назарбаев летом 2018 года отметил свое 78-летие. Он возглавляет Казахстан с момента объявления независимости, став президентом по итогам первых всенародных выборов 1 декабря 1991 года. Согласно конституции, Назарбаев как первый президент Казахстана может избираться на эту должность неограниченное число раз.
Напомним, в июле этого года председатель сената (верхняя палата) парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью BBC высказал мнение, что действующий глава государства не будет баллотироваться на очередных президентских выборах в 2020 году.