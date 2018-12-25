Назарбаев опроверг слухи о досрочных выборах президента

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, срок действия мандата которого истекает в 2020 году, опроверг слухи о том, что в республике ведется подготовка к досрочным выборам главы государства, передает РИА Новости.

«Выборы президента в декабре 2020 года. Два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет дело, тогда и поговорим», - заявил Назарбаев в интервью журналистам, фрагмент которого транслировал телеканал «Хабар».