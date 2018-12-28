Шесть мужчин заживо съели обезьяну и попали в тюрьму
Во Вьетнаме шестеро мужчин устроили трансляцию поедания заживо редкой обезьяны лангура, после чего их задержала полиция, сообщает South China Morning Post.
Согласно информации, инцидент произошел еще в ноябре. Редкую обезьяну ели шесть мужчин, младшему из которых было 35 лет, а старшему — 59. Один из них снимал трапезу на мобильный телефон и передавал видео через Facebook.
Полиции понадобилось больше месяца, чтобы установить личности едоков. Все шестеро были арестованы и сознались в содеянном. Их обвиняют в нарушении вьетнамских природоохранных законов.
К какому именно виду относилось животное, и почему его решили съесть заживо, не уточняется.
Лангуры — один из самых редких родов обезьян. Они встречаются только на севере Вьетнама, причем один из видов обитает на единственном острове и насчитывает меньше 70 особей.
Во Вьетнаме распространены поверья, приписывающие органам некоторых животных целительную силу. В результате на черном рынке нетрудно достать представителей редких и даже исчезающих видов.