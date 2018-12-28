Шесть мужчин заживо съели обезьяну и попали в тюрьму

Согласно информации, инцидент произошел еще в ноябре. Редкую обезьяну ели шесть мужчин, младшему из которых было 35 лет, а старшему — 59. Один из них снимал трапезу на мобильный телефон и передавал видео через Facebook.

Во Вьетнаме шестеро мужчин устроили трансляцию поедания заживо редкой обезьяны лангура, после чего их задержала полиция, сообщает South China Morning Post.

Полиции понадобилось больше месяца, чтобы установить личности едоков. Все шестеро были арестованы и сознались в содеянном. Их обвиняют в нарушении вьетнамских природоохранных законов.

К какому именно виду относилось животное, и почему его решили съесть заживо, не уточняется.

Лангуры — один из самых редких родов обезьян. Они встречаются только на севере Вьетнама, причем один из видов обитает на единственном острове и насчитывает меньше 70 особей.

Во Вьетнаме распространены поверья, приписывающие органам некоторых животных целительную силу. В результате на черном рынке нетрудно достать представителей редких и даже исчезающих видов.