Шахрияр Мамедъяров - серебряный призер чемпионата мира

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Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров занял второе место на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге.

Набрав 10,5 очка, он уступил лишь россиянину Даниилу Дубову.

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