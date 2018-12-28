Шахрияр Мамедъяров - серебряный призер чемпионата мира
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров занял второе место на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге.
Набрав 10,5 очка, он уступил лишь россиянину Даниилу Дубову.
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров занял второе место на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге.
Набрав 10,5 очка, он уступил лишь россиянину Даниилу Дубову.
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