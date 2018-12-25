Еврокомиссар: Остановить «Северный поток-2» уже не удастся

Угрозы президента США Дональда Трампа не остановят строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом в интервью журналу Spiegel сказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, передает РИА Новости.

Эттингер подчеркнул, что сам не является сторонником проекта, однако «Северный поток-2» строится уже давно, поэтому для его свертывания нужны очень веские основания. «Угрозы Трампа не повод для этого», - отметил он.

По словам еврокомиссара, важно также, чтобы российский «Газпром» заключил справедливое соглашение о дальнейшем использовании существующих ниток, проходящих через территорию Украины.