Трамп случайно рассекретил спецназ США в Ираке Видео
В ходе визита президента США Дональда Трампа в Ирак были сняты несколько роликов, запечатлевших лица американских спецназовцев, находящихся на военной базе Айн-аль-Асад. По мнению военных экспертов, Трамп не имел морального права публиковать данные видеозаписи в своем Twitter, пишет Newsweek.
Ролик о поездке Трампа на военную базу Айн-аль-Асад был опубликован в аккаунте американского лидера в Twitter 26 декабря. В частности, показано, как он жмет руки военнослужащим и вместе с супругой выступает перед персоналом базы. Лица военных, фотографирующихся с Трампом, даны крупным планом и хорошо различимы.
.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2018 г.
«Безопасность в ходе операций является наиболее важным аспектом размещения военнослужащих. Настоящие имена, лица и личности солдат, участвующих в спецоперациях или боевых действиях, обычно засекречены. Случайное их раскрытие через освещение в СМИ, даже если это сделал сам главнокомандующий, станет угрозой, если кто-то из этих военнослужащих будет задержан враждебным правительством или захвачен в плен группой террористов», — прокомментировал публикацию экс-сотрудник разведки ВМС США Малкольм Нэнс.
Информацию на условиях анонимности подтвердил и действующий сотрудник минобороны США. Он также заявил, что лица персонала военной базы должны были быть размыты и что это первый подобный случай на его памяти.