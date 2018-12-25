В ходе визита президента США Дональда Трампа в Ирак были сняты несколько роликов, запечатлевших лица американских спецназовцев, находящихся на военной базе Айн-аль-Асад. По мнению военных экспертов, Трамп не имел морального права публиковать данные видеозаписи в своем Twitter, пишет Newsweek.

Ролик о поездке Трампа на военную базу Айн-аль-Асад был опубликован в аккаунте американского лидера в Twitter 26 декабря. В частности, показано, как он жмет руки военнослужащим и вместе с супругой выступает перед персоналом базы. Лица военных, фотографирующихся с Трампом, даны крупным планом и хорошо различимы.