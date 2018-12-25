Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на новогоднем балу во Дворце независимости с победительницей национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2018» Марией Василевич. Об этом сообщается на сайте главы государства. Видео с мероприятия транслировал белорусский телеканал ОНТ.

Как пояснили в пресс-службе президента Белоруссии, бал собрал около 300 студентов и старшеклассников, которым удалось добиться выдающихся результатов в учебе, творчестве, спорте, а также научной и общественной деятельности.

В ходе новогоднего праздника глава государства исполнил медленный танец вместе с Василевич. Они за руку прошли в центр зала и начали танцевать в окружении других гостей.

У Марии Василевич экономическое образование — она окончила Белорусский государственный экономический университет. Во время посещения колхоза «Родина» в Могилевской области Лукашенко предложил обладательнице титула «Мисс Беларусь-2018» возглавить агрохолдинг «Купаловское».