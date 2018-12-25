Меркель и Путин перед Новым годом говорили о Сирии и Украине

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель поговорили по телефону. Как сообщает сайт Кремля, политики обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Главной темой разговора стала Сирия. «Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего саммита в Стамбуле», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин выразил надежду, что встречи в Астане, на которых обсуждалось формирование Конституционного комитета Сирии, обеспечат «условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования» в Арабской Республике.

Президент и канцлер не оставили без внимания и намерение Вашингтона вывести войска из Сирии, а также ситуацию в Керченском проливе, где 25 ноября Россия со стрельбой задержала более 20 украинских военных моряков.