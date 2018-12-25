Американские войска хотят оставить оружие террористам YPG

В Пентагоне собираются предложить президенту США Дональду Трампу передать оружие отрядам YPG (сирийская ветвь ПKK) после того, как американские войска покинут Сирию. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

Среди прочего, речь идет о бронетехнике и противотанковых ракетах. В случае положительного решения вопроса это вызовет гнев у Турции, говорится в сообщении агентства.

Позднее представитель Минобороны США заявил, что комментировать какую-либо информацию о местонахождении или перемещении американского оружия и военного оборудования после вывода контингента США из Сирии неуместно.