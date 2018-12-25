Китайцы предпочли США России

Граждане Китая посчитали, что США оказали на их страну в уходящем году наибольшее влияние. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой Global Times, пишет «Лента.ру».

На двусторонние связи Вашингтона и Пекина указали 63,5 процента респондентов. При этом «привлекательными для посещения США назвали лишь 3,8 процента опрошенных, выразив опасения, что в 2019 году отношения с этой страной продолжат ухудшаться.

Значимость китайско-российских отношений отметили 37,6 процента респондентов. На третьей строчке оказался Евросоюз (21,7 процента).