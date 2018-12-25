В Каире и на Синае ликвидировали 40 экстремистов

Силы безопасности Египта ликвидировали в районе эль-Гиза Каира, а также на севере Синайского полуострова сорок экстремистов, причастных или планировавших ряд нападений на гражданские, туристические объекты и силы охраны правопорядка, говорится в распространенном заявлении МВД страны, передает РИА Новости.

Сообщается, что 30 террористов ликвидировали в Каире и его пригородах, еще десять уничтожены в районе города эль-Ариш на севере Синая. О том, причастны ли ликвидированные преступники к взрыву туристического автобуса, произошедшему накануне в районе эль-Харам, не сообщается.

Взрыв произошел в пятницу в 18.15 по местному времени в каирском районе эль-Харам в момент прохождения по улице эль-Марьютыя автобуса с туристами из Вьетнама. На данный момент известно о четырех погибших, в их числе трое иностранцев, и двенадцати пострадавших. Преступники заложили взрывное устройство на обочине дороги и привели его в действие дистанционно. Прокуратура Египта проводит расследование.